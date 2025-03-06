Европейское турне под угрозой: власти Украины полностью закрыли выезд Верке Сердючке из страны

Андрей Данилко, выступающий под творческим псевдонимом Верка Сердючка, пожаловался на запрет выезжать с Украины. Власти решили, что артист должен оставаться на территории страны.

Данилко сообщил о решении чиновников в социальных сетях. Он рассказал, что подавал документы на выезд в Европу, где должен был состояться тур, однако получил отказ.

Также Минкультуры Украины предъявило жесткие требования к артисту, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT. Ему можно выступать только на благотворительных концертах, где он отрабатывает поддержку страны. Деньги с выступлений идут на Банковую, где решается их дальнейшая судьба. Также артиста должен сопровождать специальный сотрудник, который в случае чего помешает его побегу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Верке Сердючке мобилизацией. Он хотел, чтобы артист выступал на корпоративах внутри страны.