49-летняя Ева Лонгория продемонстрировала фигуру в кожаных штанах и открытом топе
© Jordan Strauss/Invision/East News
Голливудская актриса Ева Лонгория снялась в фотосессии для нового выпуска Marie Claire. Соответствующая публикация появилась в ее соцсетях.
Так, артистка предстала в нескольких женственных образах. Для обложки был выбран снимок, на котором звезда «Отчаянных домохозяек» позирует на смотровой площадке с видом на Мадрид в приталенном платье Stella McCartney, оперных перчатках Guante Varade и украшениях Bulgari.
На другом фото знаменитость показала идеальные формы в ярко-алой юбке и аналогичном по цвету топе с глубоким декольте от Jacquemus. Лонгория дополнила свой образ сапогами на шпильке Magrit и массивным колье Joyas Antiguas Sardinero.
Кроме того, актриса примерила на себе наряды от Dior, Hermes, Saint Laurent by Anthony Vaccarello и других популярных марок.
Напомним, что Лонгория активно занимается не только актерской деятельностью, но и рекламирует собственную кулинарную книгу. Она выпустила сборник рецептов «Моя мексиканская кухня» и заявляет, что собрала блюда, богатые традициями, вкусом и специями.
Ранее мы писали, что Ева Лонгория вышла в свет в платье-рубашке за 260 тысяч рублей.