49-летняя Ева Лонгория продемонстрировала фигуру в кожаных штанах и открытом топе

Так, артистка предстала в нескольких женственных образах. Для обложки был выбран снимок, на котором звезда «Отчаянных домохозяек» позирует на смотровой площадке с видом на Мадрид в приталенном платье Stella McCartney, оперных перчатках Guante Varade и украшениях Bulgari.

На другом фото знаменитость показала идеальные формы в ярко-алой юбке и аналогичном по цвету топе с глубоким декольте от Jacquemus. Лонгория дополнила свой образ сапогами на шпильке Magrit и массивным колье Joyas Antiguas Sardinero.