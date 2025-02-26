Ева Лонгория пришла на красную дорожку Каннского фестиваля в платье за $39

Американская актриса Ева Лонгория рассказала, что однажды вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля в платье за $39. По ее словам, тогда она не понимала «всей серьезности» мероприятия.

Смелый поступок звезда «Отчаянных домохозяек» совершила в 2005 году — это был ее первый приезд в Канны. Буквально перед фестивалем она зашла в один из многочисленных магазинчиков на главной улице Лос-Анджелеса и решила приобрести парадный наряд там.

«Я пошла на Мелроуз-Авеню в Лос-Анджелесе и купила платье за 39 баксов, потому что мне сказали, что мне нужно платье. Смотрелось оно бомбически, и люди спрашивали: „Кто это тебе сшил?“ Я все думала, почему они меня об этом спрашивают… Это было трикотажное платье золотого цвета», — приводит слова актрисы The Sunday Times.

Лонгория признает, что что ее выходка оказалась эффектной — однако спустя года она в какой-то степени сожалеет о ней. Не в последнюю очередь из-за осуждения со стороны знакомых — они возмутились тем, что актриса, дескать, не выбирает на столь важные события платья от именитых кутюрье.

«Я действительно не понимала всей серьезности этой красной дорожки», — резюмирует звезда.

В беседе с Time Ева также объяснила, что она не следит за трендами и предпочитает «классический стиль и комфорт», а также стремится одеваться так же, как ее близкая подруга Виктория Бекхэм.

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