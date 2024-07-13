Этого ждали многие: больная раком Кейт Миддлтон снова появится на публике

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон готовится к новому выходу в свет после триумфального появления на параде Trooping the Colour. Супруга принца Уильяма посетит мужской финал Уимблдонского турнира и вручит главную награду победителю. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на Кенсингтонский дворец.

13 июля состоится женский финал теннисного турнира в Уимблдоне. Седьмая ракетка мира Ясмин Паолини встретится с 32-й ракеткой Барборой Крейчиковой. Онкобольная Кейт Миддлтон не сможет присутствовать на матче по состоянию здоровья, однако она посетит мужской финал турнира, который состоится 14 июля. За победу будут бороться теннисисты Новак Джокович и Карлос Алькарас.

Стоит отметить, что принцесса Уэльская является покровительницей Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета уже восемь лет. Кейт Миддлтон ежегодно вручает трофеи с 2016 года. Председатель клуба Дебби Джеванс отметила, что здоровье жены принца Уильяма «является приоритетом».

«Мы будем работать с ней, и нам необходимо относиться к ней настолько гибко, насколько это возможно», — заявила Дебби Джеванс.

Напомним, крайний раз Кейт Миддлтон появилась на публике 15 июня. Принцесса Уэльская посетила торжественный парад Trooping the Colour, приуроченный ко дню рождения короля Карла III, и вместе с другими членами королевской семьи поприветствовала британцев с балкона Букингемского дворца. Супруга принца Уильяма отмечала, что этим летом планирует принять участие в нескольких мероприятиях.

22 марта Кейт Миддлтон сообщила, что сейчас проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии. В январе 2024 года у принцессы Уэльской обнаружили рак во время тестов, сделанных после операции на брюшной полости.

Ранее мы писали о том, что больную раком Кейт Миддлтон обвинили в симуляции болезни.