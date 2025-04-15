«Это жутко»: Бритни Спирс появилась на публике с куклой, которую считает своим ребенком

Певица Бритни Спирс продолжает удивлять публику. Папарацци удалось заснять 43-летнюю звезду в аэропорту Мексики. Внимание общественности привлекло то, что артистка была с куклой, которая была завернута в одеяло как настоящий ребенок.

Поклонники уже видели Бритни с пупсом в 2021 году. Тогда она заявила, что стала мамой и назвала ребенка Бреннан. Многие не восприняли всерьез слова вокалистки, и, вероятно, зря. Ведь спустя четыре года кукла из жизни Спирс никуда не делась. Это доказывают снимки, которые опубликовало издание New York Post.

На кадрах певица покидала самолет вместе со своим охранником. Мужчина держал на руках игрушечного ребенка, будто он живой. Из-за этого у многих фанатов Бритни возникли подозрения, что она действительно считает куклу своим малышом.

«Ей нужна серьезная помощь», «На самом деле это жутко», «Она больна», - обсуждают пользователи в Сети.

Ранее Бритни Спирс вновь рассталась с Полом Солисом. Это уже второй разрыв пары.