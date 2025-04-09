Бритни Спирс во второй раз рассталась со своим бойфрендом Полом Солисом
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Бритни Спирс во второй раз рассталась со своим бойфрендом Полом Солисом. Об этом сообщает Page Six.
Певица Бритни Спирс снова рассталась со своим возлюбленным Полом Солисом. Сообщается, что пара объявила о расставании еще в конце февраля. Ранее судимый Солис вывез все свои вещи из дома певицы в районе Лос-Анджелеса, где они жили вместе во время их романа.
Инсайдеры сообщают, что расставание, скорее всего, случилось после того, как 43-летняя Спирс и 38-летний Солис отпраздновали День святого Валентина.
Спирс познакомилась с Солисом в 2022 году во время ремонтных работ в ее доме. В 2020 году мужчину арестовали за незаконное хранение огнестрельного оружия.
Ранее мы писали о том, что певица Бритни Спирс заговорила о насилии после возвращения к бывшему парню.