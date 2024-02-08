«Это всегда крутится в моей голове»: Роберт Де Ниро до сих пор не может оправиться после смерти внука

Семь месяцев назад от передозировки запрещенными веществами скончался 19-летний Леандро Де Ниро, внук известного актера Роберта Де Ниро. Знаменитость до сих пор не может оправиться от потери и винит себя в произошедшем, передает Okmagazine.com.

В начале июля прошлого года мама юноши сообщила о его смерти в социальных сетях. Она посвятила трогательный пост сыну. Через некоторое время на связь вышел его знаменитый дед. Роберт Де Ниро попросил фанатов не беспокоить его семью, пока еще не оплакан Леандро.

Однако вот уже прошло семь месяцев с момента смерти молодого человека, а звезда не может прийти в себя. В беседе с журналистами он рассказал об этом.

«Это было шоком. Я никогда не думал, что такое может произойти. Я постоянно думаю о том, что я мог или должен был сделать. Я не знаю, имело бы это значение или нет. Но это всегда крутится в моей голове», — заявил Де Ниро.

Ранее жена Брюса Уиллиса заявила, что напишет книгу об уходе за тяжелобольным актером. Она хочет таким образом помочь другим семьям справиться с похожей проблемой.