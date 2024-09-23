«Это так безумно и нелепо»: раскрыто, на что пошла Деми Мур ради стройной фигуры после родов

61-летняя актриса Деми Мур по-прежнему выглядит молодо и свежо. Звезда фильма «Привидение» тщательно следит за своей внешностью. После рождения второй дочери она изнуряла себя нагрузками, чтобы прийти в форму. В интервью для программы Sunday Morning на CBS News артистка раскрыла, на что она пошла после родов, чтобы восстановить фигуру.

В 1991 году Деми Мур во второй раз стала мамой — у актрисы и ее коллеги Брюса Уиллиса родилась дочь Скаут ЛаРу. Всего через полгода после родов артистка вернулась к работе. По словам знаменитости, во время съемок в фильме «Непристойное предложение» ради восстановления формы она каждый день добиралась до студии на велосипеде. Причем путь от ее дома в Малибу до студии Paramount в Голливуде был неблизким: он составлял около 30 миль (96 км) в одну сторону. Тогда ребенку актрисы было около полугода.

«Я кормила ее всю ночь, вставала в темноте и ехала на велосипеде всю дорогу до Paramount, куда угодно, даже на место, где мы снимали. Затем снималась целый день, который обычно длится 12 часов, а потом начинала все заново. Даже сама мысль о том, что я сделала со своим телом, это так безумно, так нелепо», — поделилась Деми Мур.

Сейчас артистка считает, что в то время она была слишком зациклена на своей внешности. Деми Мур отметила, что ей не стоило добиваться стройной фигуры таким способом. Актриса призналась, что она «оказывала на себя огромное давление», и воспринимает свои действия как на насилие.

«Но ты оглядываешься назад и думаешь: „Неужели это действительно имело такое большое значение?“ Наверное, нет!» — заявила знаменитость.

Ранее мы писали о том, что Деми Мур снялась для обложки глянцевого журнала в костюме и без блузки.