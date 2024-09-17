61-летняя Деми Мур снялась для обложки глянцевого журнала в костюме и без блузки

Актриса Деми Мур снялась для глянцевого журнала Guardian Saturday. На обложке 61-летняя звезда была в черном классическом костюме, но без блузки.

Экс-супруга «крепкого орешка» Брюса Уиллиса приняла участие в новой фотосессии. Стилисты подобрали для нее несколько образов. Среди них был не только черный костюм, но и белые руки с бежевым корсетом. Волосы актриса оставила распущенными.

Отметим, что недавно вышел еще один глянец, для которого снялась Деми. Она позировала для фотографов издания в черном облегающем платье. Поклонники отметили, что звезда совсем не выглядит на свой возраст, и сделали ей немало комплиментов.

Деми Мур сейчас продолжает соглашаться на кинопроекты, но также много времени у нее занимает забота о бывшем муже. Пару лет назад стало известно, что у Уиллиса заболевание мозга, из-за которого он был вынужден завершить актерскую карьеру. И несмотря на то, что Деми давно в разводе с ним, у них сохранились хорошие отношения. Она проводит праздники с его новой семьей и старается поддерживать актера.

Ранее Деми Мур раскрыла, как помогает детям справиться с заболеванием Брюса Уиллиса.