«Это странное дело»: французский режиссер Гаспар Ноэ раскрыл причину приезда в Россию

Французский режиссер Гаспар Ноэ рассказал, почему решил приехать в Россию. По его словам, он чувствует связь с русским кинематографом.

В интервью «Кинопоиску» постановщик признался, что долгое время мечтал посетить Москву и Санкт-Петербург. Однако у него не получалось приехать из-за работы.

«Я приехал в Россию, потому что чувствую связь с русским кинематографом. Это странное дело», - поделился Гаспар.

Также режиссер попросил не связывать его визит с политикой. Он подчеркнул, что является фанатом фильмов Советского Союза, и его приезд не является каким-то жестом на фоне бойкота страны, объявленного Европой.

В России Гаспар Ноэ успел встретиться с коллегой Александром Сокуровым. Как оказалось, французский кинематографист является поклонником его творчества. По его словам, российский режиссер показался ему дружелюбным.

Ранее певица Адель выделила поклонницу из России на своем концерте и похвалила ее наряд.