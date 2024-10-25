«Это сокрушительно»: семья Мэттью Перри дала первое интервью спустя год после смерти актера

Сестра и отчим актера Мэттью Перри впервые дали комментарии о его смерти. Члены семьи звезды «Друзей» признались, что сейчас они сосредоточились на его наследии, так как он хотел, чтобы его помнили.

Близкие Перри дали интервью изданию HELLO! спустя год после кончины артиста. Они отметили, что это были очень тяжелые для них месяцы, наполненные горем и слезами. Однако они постепенно учатся жить без Мэттью. Сестра звезды Кейтлин рассказала, что сейчас занимается новым проектом – Канадским фондом брата.

«У меня такое ощущение, будто я сижу рядом с Мэттью и каждый день работаю с ним над чем-то важным для него», - призналась девушка.

Эта работа и благотворительность помогают Кейтлин пережить утрату. И большое значение имеет то, что отчим Мэттью Кит Моррисон тоже не остается в стороне. Он поделился, что его пасынок не хотел, чтобы люди запомнили его наркоманом, поэтому им важно заниматься его наследием.

«Когда Мэттью внезапно умер, это было невероятным шоком. Любой, кто потерял ребенка, скажет вам, что даже если вы в какой-то степени готовы к такому, это сокрушительно. Мы решили сосредоточиться на его наследии и попытаться сделать что-то полезное», - рассказал Кит.

Напомним, что Мэттью Перри умер в возрасте 54 лет от передозировки рецептурным препаратом.

Ранее врач, который выписывал наркотики Мэттью Перри, признал вину в его смерти.