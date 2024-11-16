«Это просто восторг!»: беременная Меган Фокс восхитила съемкой в прозрачном кружевном комбинезоне

Звезда фильма «Трансформеры» Меган Фокс, которая недавно объявила о четвертой беременности, снялась в откровенной фотосессии. 38-летняя актриса снялась в кружевном комбинезоне, подчеркнувшем ее изменившуюся фигуру. Кадры со знаменитостью опубликованы в Сети.

Недавно Меган Фокс должна была посетить церемонию GQ Men of the Year в Лос-Анджелесе вместе с возлюбленным, певцом Колсоном Бэйкером, известным под псевдонимом Machine Gun Kelly (MGK). Однако актриса не появилась на мероприятии, оставшись в машине и ожидая избранника. При этом, судя по всему, звезда «Трансформеров» готовилась к выходу в свет. Визажист Дженна Кристина поделилась в соцсети кадрами с артисткой в дерзком образе.

На опубликованных фото и видео актриса предстала в облегающем прозрачном кружевном черном комбинезоне с вырезами. Наряд подчеркнул заметно округлившийся живот Меган Фокс. Волосы знаменитости уложили, украсив ее прическу кружевной вуалью, и сделали ей яркий макияж.

Пользователи Сети оценили образ артистки и задались вопросом, почему она предпочла пропустить мероприятие.

«Беременные образы Меган — это просто восторг! Настоящая роковая красавица», «Получилось очень круто, почему же она не пошла на мероприятие?», «Очень красиво выглядит, все продумано до мелочей», — написали в Сети.

Напомним, 11 ноября Меган Фокс поделилась в личном блоге новостью о том, что она ждет ребенка от Колсона Бэйкера. Актриса опубликовала в соцсети два фото: на первом она позировала с округлившимся животом, а на втором — показывает положительный тест на беременность. По информации СМИ, на данный момент артистка находится на пятом месяце. У знаменитости уже есть трое детей от брака с актером Брайаном Остином Грином: 12-летний Ноа Шеннон, 10-летний Боди Рэнсом и 8-летний Джорни Ривер.

Ранее мы писали о том, что Меган Фокс осудили в Сети после новости о четвертой беременности.