«Это особенное чувство»: Джиджи Хадид впервые рассказала об отношениях с Брэдли Купером

Американская модель Джиджи Хадид впервые рассказала о романе с актером Брэдли Купером. Об этом пишет Vogue.

По словам манекенщицы, их отношения с Купером «очень романтичные и счастливые». Знаменитость отметила, что бойфренд на многое ее вдохновляет.

«Дойти до момента, когда ты знаешь, чего хочешь и что заслуживаешь в отношениях, — это важно. А когда находишь человека, который тоже это осознает, и оба работают над собой, чтобы стать лучшими партнерами, — это особенное чувство. Он дает мне так много: поддержку и просто веру. Когда те люди, которыми ты восхищаешься, поддерживают тебя, это помогает создать такую большую веру в себя», — заявила Хадид.

Модель также призналась, что познакомилась с артистом на вечеринке по случаю дня рождения ребенка их общего друга.

Впервые слухи о романе Джиджи Хадид и Брэдли Купера появились осенью 2023 года. Тогда журналисты сфотографировали пару во время свидания в Нью-Йорке. Сами влюбленные пока не рассказывали о том, как они начали встречаться, но по некоторым данным, инициатором знакомства стала Джиджи. Модель давно восхищалась актерским талантом Купера, вследствие чего захотела узнать его поближе. В мае 2024-го в Сети распространилась информация о возможной помолвке пары.

Ранее Брэдли Купер впервые за долгое время появился на публике с Джиджи Хадид.