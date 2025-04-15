«Это невыносимое горе»: Меган Маркл рассказала, как они с принцем Гарри потеряли ребенка

Жена принца Гарри Меган Маркл откровенно рассказала о болезненном опыте выкидыша. В новом выпуске своего подкаста «Исповедь женщины-основательницы с Меган» герцогиня Сассекская вспомнила, как пережила потерю ребенка почти пять лет назад.

В разговоре с юристом и политиком Решмой Сауджани Меган Маркл поделилась эмоциями, связанными с пережитой несколько лет назад трагедией. По словам супруги принца Гарри, ей было тяжело «отпустить» своего малыша.

«Я подниму этот вопрос, если Вам будет удобно об этом говорить. Я рассказывала о выкидыше, который мы пережили. Это было ужасно, когда ты должен научиться отпускать то, на что возлагал столько надежд», — призналась Меган Маркл.

Герцогиня Сассекская впервые рассказала о своем выкидыше New York Times в 2020 году. Тогда Меган Маркл почувствовала «острую судорогу» и упала на пол, держа сына на руках.

«Я упала на пол с ним на руках, напевая колыбельную, чтобы успокоить нас обоих, веселая мелодия резко контрастировала с моим чувством, что что-то было не так. Прижимая к себе своего первенца, я знала, что теряю второго. Потеря ребенка — это почти невыносимое горе, которое испытывают многие, но о котором не все говорят», — делилась жена принца Гарри.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл поженились в 2018 году. У супругов есть 5-летний сын Арчи и 3-летняя Лилибет. В 2020 году младший брат принца Уильяма вместе с женой отказался от королевских обязанностей, а также окончательно разорвал связь с Великобританией и сменил место жительства на США. Многие считают, что этим шагом герцог Сассекский испортил отношения с семьей, а особенно с братом.

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