«Это неуважительно!»: Джастин Бибер поссорился с папарацци, который поблагодарил его

Джастин Бибер накричал на папарацци, который хотел поблагодарить певца. Об этом сообщает Super.ru.

На днях папарацци поймали Джастина Бибера вместе с женой Хейли на выходе из ресторана, где они завтракали. Как только пара начала двигаться к своей машине, фотографы тут же начали их снимать. Один из папарацци начал благодарить Бибера за его творчество, однако тот быстро осадил мужчину.

«Это неуважительно, когда ты благодаришь меня, потому что я не прошу тебя быть здесь, понимаешь, о чем я?» — заявил певец.

Фотограф попытался оправдаться и заявил, что просто выражает певцу благодарность за все, что тот делает для своих поклонников. Но Бибер не согласился с такой похвалой.

«Я просто говорю, что не хочу, чтобы ты был здесь, поэтому, когда ты благодаришь меня, это неуважительно. Просто снимай и дай мне заняться своим делом, ладно?» — обратился он к снимавшему мужчине.

Ранее мы писали о том, что Джастин Бибер выложил странное послание в соцсетях после слухов о проблемах в браке с Хейли.