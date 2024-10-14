«Это не для слабонервных»: звезда фильма «Люди Икс» Оливия Манн высказалась о материнстве

44-летняя звезда фильма «Люди Икс: Апокалипсис» Оливия Манн недавно стала мамой во второй раз. В личном блоге актриса поделилась впечатлениями от материнства и призналась, что ей бывает сложно.

Оливия Манн воспитывает двухлетнего сына Малькольма от стендап-комика Джона Малейни, за которого она тайно вышла замуж летом. В сентябре актриса снова стала мамой — у них с супругом родилась дочь Мэй. Артистка вышла на связь с подписчиками в соцсети и рассказала о проблемах материнства. Знаменитость опубликовала фото, на которых она безучастно смотрит в камеру, и в шутку написала, что это последствия прошедшей бессонной ночи.

«Иметь малыша и новорожденного одновременно — это не для слабонервных», — заявила Оливия Манн.

Напомним, в 2021 году звезда «Людей Икс» начала встречаться со стендап-комиком Джоном Малейни. В ноябре того же года у пары родился сын Малкольм Хиеп. Летом этого года в СМИ появилась информация о том, что Оливия Манн тайно вышла замуж за своего возлюбленного. По словам источника, церемония была скромной и прошла в доме друга семьи в штате Нью-Йорк, а среди присутствующих были только ребенок пары и свидетель. 14 сентября у супругов также родилась дочь Мэй Джун.

Ранее сообщалось о том, что 32-летняя сестра актера Тимоти Шаламе Полин впервые стала мамой.