32-летняя сестра актера Тимоти Шаламе Полин впервые стала мамой

Сестра актера Тимоти Шаламе Полин родила первенца. Об этом она проговорилась на Неделе моды в Париже.

В разговоре с режиссером Гретой Гервиг Полин призналась, что стала мамой. При этом пол и имя малыша она не раскрыла.

«У меня родился ребенок! Да! Три недели назад», – цитирует актрису Paris Match.

О беременности Полин стало известно в июне этого года. Подробности она не раскрывала, а фото с округлившимся животом появилось в блоге ее подруги Жанны Дамас.

Отцом ребенка является Рис Райскин. С ним она встречается уже несколько лет. Но впервые их заметили вместе в 2022 году. Пара обедала вместе с Тимоти Шаламе.

К слову, личную жизнь Полин обсуждают не так активно, как отношения ее брата. В СМИ уже давно пишут о его романе с блогершей и моделью Кайли Дженнер. Первое время немногие верили в искренность их чувств, так как они слишком разные. Однако пока актер не планирует расставаться с возлюбленной.

Ранее появилась информация, что принцесса Греции Теодора вышла замуж за американского адвоката.