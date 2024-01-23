«Это не для меня»: София Вергара объяснила причину расставания с мужем

Актриса София Вергара призналась, что рассталась с мужем из-за детей. 51-летняя звезда не готова была стать мамой в таком возрасте. Об этом она сообщила в интервью испанскому изданию El País.

Знаменитость назвала причину развода с супругом Джо Манганьелло. Звезда «Американской семейки» объявила, что они решили расстаться из-за различных взглядов на будущее. По словам актрисы, ее супруг высказывал желание увеличить семью, в то время как она не желала иметь детей. Она отметила, что муж моложе нее.

«Он хотел детей, а я не хотела быть старой мамой. Я считаю, что это несправедливо по отношению к ребенку. Я уважаю тех, кто решается на такой шаг, но это не для меня», — призналась София.

Вергара также добавила, что ее сыну, Маноло Гонсалесу-Риполлю Вергара, уже 32 года. Актриса готова стать бабушкой, но не матерью.

Напомним, что в июле 2023 года звезда кино и актер Джо Манганьелло расстались после семи лет брака. Женщина признавалась, что это было очень трудное для нее решение.

«Как два человека, которые очень любят и заботятся друг о друге, мы вежливо просим уважать нашу частную жизнь в то время, когда мы проходим этот новый этап нашей жизни», — говорилось в официальном заявлении экс-супругов.

В начале 1990-х София Вергара встречалась со своим школьным возлюбленным Джо Гонсалесом, и у них родился сын Маноло Гонсалес-Риполль Вергара. В 2015 году актриса вышла замуж за актера Джо Манганьелло.

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