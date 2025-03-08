«Это мучило ее. Тело было разрушено»: звезда «Спасателей Малибу» Памела Бах страдала от болей перед смертью

Найденная мертвой в своем доме звезда сериала «Спасатели Малибу» Памела Бах десятилетиями страдала от сильных болей после аварии. Об этом в беседе с New York Post рассказал представитель актрисы Терри Ахерн.

Собеседник издания заявил, что в 2003 году Памела Бах попала в аварию, после чего ее жизнь кардинально изменилась. В тот день актриса ехала на мотоцикле с мужем Дэвидом Хассельхоффом, но он не справился с управлением и врезался в бордюр тротуара. В результате мотоцикл отбросило на фонарный столб, а звезда «Спасателей Малибу» упала на обочину дороги и была госпитализирована «со сломанной шеей и спиной».

По словам Терри Ахерна, после ДТП актриса провела «месяцы в реанимации с раздробленными костями». Впоследствии Памела Бах целый год передвигалась только на инвалидной коляске. Но спустя годы после пережитого боли снова дали о себе знать.

«Это мучило ее — артрит после всего этого. Потому что эта штука настигает тебя, когда ты становишься старше — ранее полученные травмы, артрит дает о себе знать… Тело Памелы было разрушено артритом, вызванным несчастным случаем. Он продолжал распространяться и сеять хаос», — поделился представитель Памелы Бах.

Инсайдер также вспомнил о последнем разговоре с артисткой, состоявшемся за несколько месяцев до ее смерти. Терри Ахерн отметил, что Памела Бах была «на седьмом небе от счастья» — в августе 2024 года она впервые стала бабушкой. Представитель актрисы не верит, что она могла сама свести счеты с жизнью, поскольку «олицетворяла доброту», «любила животных и людей» и «дорожила своей семьей».

Напомним, 5 марта 2025 года Памела Бах была обнаружена без признаков жизни в своем доме, ей был 61 год. В бюро судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес не нашли в гибели актрисы криминальный след.

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