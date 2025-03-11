«Это может стоить ей всего»: близкие Мэрайи Кэри взволнованы ее проблемами со здоровьем

Мэрайя Кэри может потерять голос и карьеру из-за разгульного образа жизни. Об этом сообщает RadarOnline.

Месяц назад соцсети взволновало видео, на котором 55-летняя певица Мэрайя Кэри едва может самостоятельно спуститься со сцены — знаменитости помогали ее охранники. Оказалось, что фанаты не зря переживают за певицу. Источник из окружения Кэри рассказал, что дело не только в высоких каблуках.

«Люди вокруг нее убеждены, что она не заботится о себе. Она любит вечеринки допоздна, и это может стоить ей всего — голоса, карьеры и даже жизни. Но Мэрайя — это Мэрайя, и никто не может указывать ей, что делать», — рассказал он.

По словам человека, вхожего в круг знаменитости, Кэри каждый раз гуляет с размахом.

«Каждый вечер — это вечеринка, а это нездорово. Ей уже не 25 и даже не 35. Ей 55, и годы разгульной жизни берут свое. Люди вокруг нее молятся о том, чтобы у нее хватило сил и ума все исправить. Кажется, еще не слишком поздно», — добавил он.

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