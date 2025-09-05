«Это меня немного пугает»: актер Том Холланд впервые раскрыл свой диагноз

Британский актер Том Холланд впервые раскрыл свой диагноз. «Человек-паук» из вселенной Marvel признался, что у него синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и дислексия.

В разговоре с IGN актер также рассказал, что из-за неврологического расстройства у него возникают проблемы в обучении и при подготвоке к новым ролям. Как это случилось во время съемок новой короткометражной киноленты Lego, в которой 29-летний Холланд сыграл сразу нескольких персонажей.

«Когда кто-то предоставляет мне чистый холст, это меня немного пугает», — поделился артист.

Впрочем, по словам британца, он нашел способ, как справиться с проблемой. Актер стал заниматься гольфом, паддл-теннисом, а также увлекся шахматами. В качестве достойного соперника он выбрал собственного брата Гарри.

«Я думаю, это действительно помогает. Любой способ, с помощью которого вы, будучи молодым человеком или взрослым, можете взаимодействовать с чем-то, что заставляет вас проявлять творческий подход, мыслить нестандартно и вносить изменения, которые могут быть описаны в инструкции или нет, способствует здоровому творчеству. Я думаю, что чем больше мы будем заниматься подобными вещами, тем лучше», — заявил Холланд.

Кроме него СДВГ страдают и другие западные знаменитости. Например, Пэрис Хилтон, Ченниг Таттум, Джастин Тимберлейк, Уилл Смит, Джастин Бибер, Сильвестр Сталлоне и многие другие.

Ранее о своем диагнозе рассказала звезда «Анатомии страсти», актриса Камилла Ладдингтон.