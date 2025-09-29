«Это лучшее, что когда-либо со мной случалось»: Дженнифер Лопес высказалась о разводе с Беном Аффлеком

Певица и актриса Дженнифер Лопес сделала откровенное заявление о своем разводе с коллегой Беном Аффлеком. В недавнем интервью 56-летняя звезда рассказала, что, несмотря на всю боль расставания, оно в конечном счете стало для нее позитивным опытом. Об этом сообщает Daily Mail.

Лопес и Аффлек были в браке два года. Они официально расторгли союз в начале 2025 года. Подача заявления на развод совпала со съемками фильма «Поцелуй женщины-паука», где Дженнифер играла главную роль, а Бен выступил продюсером, что вынуждало бывших супругов поддерживать рабочие контакты.

«Это было действительно тяжелое время. Было трудно не думать ни о чем, но в каком-то смысле это было как в лучшие, так и в худшие времена», — поделилась Лопес, вспоминая тот период.

Однако, по ее словам, она смогла извлечь из этой ситуации ценный урок.

«Это лучшее, что когда-либо со мной случалось, потому что я выросла. Расставание в конечном счете помогло мне лучше понять себя», — заявила артистка.

Лопес отметила, что теперь она стала другим человеком и научилась ценить жизнь.

«Я провела лучшее лето в своей жизни... Теперь я могу получать больше удовольствия от жизни и быть счастливой», — добавила она.

