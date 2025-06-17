«Это, конечно, фантастика»: Арнольд Шварценеггер поделился мнением о своем похудевшем сыне

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер в интервью The Times рассказал о том, как поддерживал своего младшего сына Кристофера в его борьбе с лишним весом. Привести себя в форму молодому человеку помогли дисциплина и здоровые привычки в питании.

«Я бы никогда не смог сказать ему: “у тебя лишний вес”. Мы просто продолжали приучать его к здоровой пище. Мы всегда водили его в спортзал и все в таком духе», — рассказал бывший губернатор Калифорнии.

По его словам, Кристофер в один момент сам решил, что «хочет быть стройным» и теперь он такой, какой есть.

«Это, конечно, фантастика — самодисциплина и самомотивация. Я всегда чувствовал, что однажды это должно было произойти — и это произошло», — добавил актер.

В мае этого года 27-летний сын «Терминатора» рассказал о своей потере веса во время саммита Beacher Vitality Happy & Healthy. Он поведал, что сбросил 13,5 кг, просто отказавшись от хлеба на время Великого поста.

Молодой человек также признался, что желание бороться с избыточным весом пришло к нему в 2019 году, когда он жил в Австралии. Во время путешествия он понял, что лишние килограммы «мешают ему заниматься повседневными делами». По его словам, окончательное решение похудеть он принял после того, как в поездке не смог прыгнуть с парашютом.

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