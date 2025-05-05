Невеста звезды «Белого лотоса» Патрика Шварценеггера готова расторгнуть помолвку

Невеста актера Патрика Шварценеггера готова расторгнуть помолвку. Эбби Чемпион не нравится, как сын Арнольда Шварценеггера относится к браку. Подробности сообщает зарубежное издание Radar Online.

Несмотря на романтичные кадры в соцсетях, между влюбленными есть противоречия. Так, девушка после долгожданного предложения руки и сердца задумалась, а стоит ли ей выходить замуж за Патрика. Эбби смущает то, что они встречались восемь лет, а после помолвки прошло два года – но нет даже даты бракосочетания.

«Эбби уже ждала так долго, что если Патрик не сделает следующие шаги, она просто уйдет от него. Родители Патрика, Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер, без ума от Эбби и не хотят, чтобы их сын потерял ее», - сообщил инсайдер.

Он намекнул, что даже родители Патрика будут на него злиться, если он будет тянуть со свадьбой. Инсайдер подчеркнул, что звезда сериала «Белый лотос» любит свою невесту, но после выхода проекта с его участием купается в любви поклонниц. Напомним, что там он продемонстрировал фигуру и сразу обрел армию фанаток.

В последнее время Патрик не сидит на месте и много путешествует, в том числе по работе. Не так давно его видели на открытии пляжного клуба в компании Сидни Суини, которая несколько недель назад расторгла помолвку с Джонатаном Давино.

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