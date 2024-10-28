«Это хуже, чем роды»: певица Адель частично оглохла из-за редкой инфекции

Певица Адель призналась, что частично потеряла слух. Об этом она рассказала после того, как объявила о перерыве в музыкальной карьере. Подробности выяснил портал Mirror.

Исполнительница сообщила, что подхватила редкую инфекцию, которая передается через воду. Из-за болезни Адель стала испытывать сильную боль, которую ничем не могла заглушить. Артистка поделилась, что никогда не чувствовала ничего подобного.

«Это самое болезненное, что когда-либо со мной случалось. Это хуже, чем роды», - призналась Адель.

Какую именно бактерию подхватила певица, неизвестно. Она лишь рассказала, что ее трудно лечить. Последствием болезни стала частичная потеря слуха. Причем, по словам Адель, этого можно было избежать, однако врачи допустили ошибку. Вокалистке были назначены антибиотики, которые ей не подходили. В итоге она принимала долгое время бесполезные лекарства, а ее болезнь прогрессировала.

Сейчас боль у исполнительницы, наконец, отступила. Адель призналась, что очень рада больше не испытывать ее. Однако ей жаль, что пострадал слух.

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