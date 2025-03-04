«Это издевательство»: Милли Бобби Браун вышла из себя из-за новостей, что она выглядит в 21 год на 40

21-летняя актриса Милли Бобби Браун, получившая известность после сериала «Очень странные дела», вышла на связь после масштабной травли в Сети и в СМИ. Ее раскритиковали за то, что она подбирает в последнее время образы не по возрасту, из-за чего выглядит на 40 лет. Хейт очень задел знаменитость, и она опубликовала довольно эмоциональный ответ.

Каждое появление Браун на красных дорожках активно обсуждают ее поклонники, ведь она все никак не может найти свой стиль. Актриса пробует постоянно что-то новое, но все ее попытки впечатлить публику оканчиваются провалом. В Сети активно обсуждают, что очередной стилист сделал из молодой девушки стареющую женщину. Пользователи отмечают наряды, которые совершенно не походят 21-летней, а также странные укладки.

По мнению критиков, Милли стоит сменить стилиста, и хейт сразу пропадет. Однако актриса считает иначе. Она уверена — недовольство публики вызвано тем, что она взрослеет, а в ней продолжают видеть 10-летнюю девочку из «Очень странных дел». Это огорчает Браун, но она считает, что не должна пытаться угождать кому-либо.

«Я стала мишенью. Это не журналистика, это издевательство. Тот факт, что взрослые авторы тратят свое время на обсуждение моего лица, моего тела и моего выбора, тревожит. Я отказываюсь извиняться за то, что взрослею. Я не буду стыдиться того, как я выгляжу, как одеваюсь и как себя преподношу!» - заявила Бобби Браун.

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