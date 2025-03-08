«Это его разозлит»: Дженнифер Лопес отправится на свидание после воссоединения Бена Аффлека с бывшей женой

Дженнифер Лопес собирается отомстить Бену Аффлеку после слухов о его воссоединении с бывшей женой. 55-летняя певица отправится на свидание с мужчиной, который уже признавался в чувствах к ней. Об этом в беседе с Daily Mail заявил инсайдер.

В последнее время Бен Аффлек стал регулярно выходить в свет вместе с экс-супругой Дженнифер Гарнер. Актер также демонстрирует чувства к бывшей на публике, нежно обнимая ее. Все это спровоцировало слухи о воссоединении пары. Судя по всему, новость об этом вывела из себя Дженнифер Лопес, тяжело пережившую развод с артистом в 2024 году. По словам инсайдера, в жизни певицы появился новый мужчина, с которым у нее «бурлящая химия».

Как уточняется, уже на следующей неделе Дженнифер Лопес могут заметить в компании мужчины моложе нее на 11 лет. Выяснилось, что артистка сыграет в романтической комедии «Служебный роман» вместе с 44-летним Бреттом Голдстином, который ранее признавался ей в любви.

«После очень тяжелого начала 2025 года Дженнифер с нетерпением ждет начала нового проекта. Ее, безусловно, взбодрит то, что она проведет время с таким умным и красивым актером, как Бретт», — отметил источник.

Собеседник издания уверен, что Бен Аффлек будет в ярости, увидев бывшую жену с другим. Более того, он является поклонником сериала «Тед Лассо», в котором Бретт Голдстин сыграл одну из главных ролей.

«Бен знает, кто такой Бретт, он прекрасно осведомлен. Бретт моложе и умнее Бена. Это наверняка его разозлит», — заявил инсайдер.

Напомним, летом 2024 года подтвердились слухи о проблемах в отношениях между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком, когда 20 августа певица подала на развод. Сообщалось, что причиной расставания пары стали «непримиримые противоречия». 21 февраля 2025 года брак артистов был официально расторгнут.

Ранее мы писали о том, что Дженнифер Лопес чувствует себя «преданной» из-за общения Бена Аффлека с Дженнифер Гарнер.