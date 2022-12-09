«Это был наш секрет с королевой»: Василий Ливанов раскрыл тайную связь с Елизаветой II

Образ самого известного детектива Шерлока Холмса пытались воплотить на экране многие актеры, однако не всем им удавалось добиться признания самой королевы Великобритании. Российский артист Василий Ливанов за роль сыщика был награжден орденом Британской империи. Всего в истории было только три иностранных кинематографиста, удостоившихся такой чести.

В программе «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым Ливанов признался, что в этой истории есть один любопытный момент, связанный с Елизаветой II, о котором он ранее не рассказывал. Это была их общая с королевой тайна.

Актер поделился, что ему сообщили о торжественной церемонии за полгода до ее проведения. С Василием связался посол Великобритании в Москве Энтони Брентон. Он поинтересовался, как артист относится к тому, что сама королева хочет вручить ему награду. Ливанов не мог поверить своим ушам, он ответил, что это будет честью для него. Тогда ее представитель сказал, что актеру необходимо молчать о церемонии до подписания официального указа. «Это будет ваш секрет с королевой», - сказал тогда Энтони Брентон.

Василий Ливанов действительно хранил этот секрет, и считал на тот момент уже себя награжденным, ведь у него была общая тайна с Елизаветой II.

Ранее биограф покойной королевы Великобритании рассказал, что она всегда знала, что умрет.