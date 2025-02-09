«Это был лучший вариант»: зачем Анджелина Джоли продала фото своих новорожденных детей

Анджелина Джоли объяснила, почему продала фото своих новорожденных детей. По словам актрисы, она приняла такое решение ради безопасности близнецов Нокса и Вивьен. Об этом сообщает New York Post.

В 2008 году Анджелина Джоли и Брэд Питт продали первые фотографии своих близнецов Нокса и Вивьен журналу People. Знаменитости получили за снимки $14 миллионов, которые направили в свой благотворительный фонд помощи детям Jolie-Pitt Foundation. Актриса призналась, что такое решение было принято из-за излишнего внимания папарацци к детям в будущем.

«Это странная вещь, которую приходится делать, но это был своего рода лучший вариант, это было ради их безопасности. Дело в том, что кто-то все равно придет за этим (фото), и это станет проблемой. Было лучше контролировать, сделать все безопасным способом. И сделать с этим что-то хорошее, очевидно, если можешь. Это гораздо лучше», — заявила Анджелина Джоли.

Напомним, Анджелина Джоли и Брэд Питт состояли в браке с 2014 года, но спустя всего два года актриса подала на развод, указав в качестве причины расставания непримиримые разногласия. Пара расторгла брак в 2019 году, а 30 декабря 2024 года после восьми лет судебных разбирательств бракоразводный процесс между артистами завершился. У экс-супругов шестеро детей: 18-летняя Шайло Нувель, 16-летние Нокс Леон и Вивьен Маршелин, 23-летний Мэддокс Шиван, 21-летний Пакс Тьен и 20-летняя Захара Марли.

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