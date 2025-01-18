«Деньги не защитят семью»: Анджелина Джоли отдала детей на курсы по выживанию из-за пожаров

Анджелина Джоли решила отдала своих детей на курсы по выживанию из-за пожаров в Калифорнии.

Голливудская актриса волнуется из-за беспокоиться за безопасность наследников из-за случившейся трагедии в Лос-Анджелесе. По этой причине Анджелина решила, что детей нужно подготовить и научить действовать в условиях разрушающих бедствий.

Джоли записала всех шестерых наследников на боевые искусства и на курсы по выживанию. По словам актрисы, это нужно для того, чтобы они смогли не только защитить себя, но и спасти свою жизнь в случае стихийных трагедий.

«Энджи также всегда интересовалась вопросами самозащиты. Она хочет, чтобы ее дети тоже стали экспертами в этой области. Лесные пожары стали тревожным сигналом о том, что деньги не защитят ее семью в случае конца света. Анджелина также хочет, чтобы дети научились выживать в дикой природе в течение нескольких дней, потому что никогда не знаешь, когда эти навыки могут пригодиться», — сообщил инсайдер в беседе с изданием Radar Online.

Напомним, что пожары в Калифорнии, которые разразились из-за сильного ветра утром 7 января, все еще не могут ликвидировать в США. Стихия затронула различные престижные районы, включая Малибу, где были разрушены дома таких американских знаменитостей, как Пэрис Хилтон, Энтони Хопкинса и Адама Броуди.

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