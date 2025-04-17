«Это будет честью для меня»: Жан-Клод Ван Дамм собирается приехать в Россию

Актер Жан-Клод Ван Дамм признался, что хочет приехать в Россию. В его представлении он может стать «послом мира». Однако в Госдуме порыв артиста не оценили.

О своих планах посетить Россию звезда сообщил журналистке Диане Панченко. Видео она опубликовала в своем Telegram-канале.

«Мы хотим приехать в Россию. Мы постараемся это сделать так, как вы это видите, чтобы стать послами мира. Это будет честью для меня — иметь такой титул», - заявил Жан-Клод.

В России актер хотел бы встретиться с президентом Владимиром Путиным. Он напомнил, что уже виделся с ним на Открытом чемпионате Европы по боям без правил в 2010 году.

Послание Ван Дамма услышала депутат Государственной думы Елена Драпеко. Она назвала заявление актера простым пиаром и подчеркнула, что он может даже не мечтать о личной встрече с Путиным.

«Перебежчиков, так сказать, не стоит вообще пускать на порог. Не надо слушать, что они говорят. Они скажут всё, что им в рот вложат. Вряд ли Ван Дамм является самостоятельной личностью», - сообщила Драпенко в беседе с «Абзацем».

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