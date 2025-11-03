«Это бесценно»: Дженнифер Энистон впервые высказалась о романе с гипнотерапевтом

Голливудская актриса Дженнифер Энистон перестала скрывать отношения с гипнотерапевтом и лайф-коучем Джимом Кертисом. 56-летняя звезда «Друзей» опубликовала совместное фото с избранником в соцсети.

Энистон обратилась с Джиму по случаю его 50-летия. На опубликованном в Сети черно-белом снимке Дженнифер обнимает улыбающегося избранника.

«С днем рождения, моя любовь. Это бесценно», — написала она.

Слухи об отношениях пары появились несколько месяцев назад. Вместе Энистон и Кертис прилетели на Майорку. Недавно они появились на в Нью-Йорке на вечеринке в честь премьеры четвертого сезона сериала «Утреннее шоу».

Первым мужем Энистон был Брэд Питт, их брак продлился пять лет. В 2015 году актриса вышла замуж за Джастина Теру, их союз продлился три года.

Напомним, что у Дженнифер Энистон нет детей. Многие считали, что она не заводит потомство из-за желания построить карьеру, но, как оказалось, у звезды есть проблемы со здоровьем.