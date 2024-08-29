«Это банально»: Кристина Агилера высказалась о коллегах, бегущих за славой

Американская певица Кристина Агилера высказалась об артистах, которые совершают поступки ради хайпа. Об этом сообщает издание Paper.

Исполнительница в ходе общения со СМИ обсудила песню «Dirty», которая стала поворотной в ее имидже и перенаправила в сторону чувственности. Артистка призналась, что сделала это не для славы, а по воле сердца.

«Я думаю, что это банально — делать вещи намеренно ради поп-культуры, шума и внимания, чтобы оставаться актуальным. Это совсем не имеет общего с творчеством, а уводит от него, и точка», — высказалась 43-летняя звезда.

В качестве примера Агилера привела свой альбом «Bionic» 2010 года, который она назвала авантюрным и опередившим свое время. Как считает певица, именно это стало причиной его коммерческого провала.

Ранее Кристина Агилера отреагировала на критику фигуры.