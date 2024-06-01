«Есть пределы терпению»: Карл III готов оборвать все связи с одним из членов королевской семьи

Недавно стало известно о новом скандале внутри британской королевской семьи. Король Великобритании Карл III пригрозил разорвать все связи со своим младшим братом, принцем Эндрю. Об этом сообщает The Times.

По информации издания, отношения между королем и герцогом Йоркским оказались под угрозой из-за того, что принц Эндрю отказался покинуть роскошную резиденцию Royal Lodge и переехать в свой новый дом в коттедже Фрогмор.

Близкий к королю источник, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что Карл III уже давно пытается выселить своего брата и его бывшую жену из особняка с 30 комнатами стоимостью 30 млн фунтов стерлингов.

«К сожалению, если Эндрю откажется выехать в разумные сроки, то король может быть вынужден переоценить весь пакет поддержки, которую он предоставляет, и герцогу придется самому финансировать львиную долю расходов на свою безопасность, проживание и образ жизни, что, учитывая затраченные суммы, маловероятно в долгосрочной перспективе. Все заботятся о его благополучии и интересах, но есть пределы терпению и терпимости», — заявил инсайдер.

Примечательно, что, по слухам, в особняке может поселиться сын Карла III, принц Уильям. Если принц Эндрю пойдет навстречу семье и покинет роскошную резиденцию Royal Lodge, то король продолжит помогать ему с финансированием его комфортной жизни.

Напомним, что принц Эндрю был лишен воинских званий и освобожден от королевских обязанностей в 2019 году из-за связей с осужденным в США финансистом и миллионером Джеффри Эпштейном. В связи с этим брат Карла III больше не получает официальную зарплату.

Ранее мы писали о том, что Карл III и принц Уильям внезапно отменили все запланированные на ближайшее время королевские мероприятия.