Есть нюанс: Джонни Депп откроет ювелирный магазин в Москве

Американский актер Джонни Депп вложился в ювелирный бизнес в России. Он дал полмиллиона долларов своей 28-летней девушке из Екатеринбурга, которая хочет открыть магазин с драгоценностями в Москве.

Бутик должен будет появиться в Бирюлево, передает Telegram-канал Mash. По данным СМИ, на первое время Юлия получила от голливудской знаменитости крупную сумму, которая пойдет на развитие бизнеса.

До этого у девушки был бьюти-бизнес в столице Чехии, однако потом она поняла, что выгоднее работать на российском рынке. Для того чтобы лучше разбираться в ювелирном деле, Юлия поступила в МГУ на спецкурс. Сначала в планах у возлюбленной Джонни Деппа открыть онлайн-магазин, а потом обзавестись и бутиком.

Ранее стало известно, как выглядит 22-летний сын Джонни Деппа. Молодой человек выбрал непубличную жизнь и работал барменом.