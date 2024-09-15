«Есть надежда на примирение»: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек впервые появились вместе после развода

Певицу Дженнифер Лопес и актера Бена Аффлека впервые заметили вместе после того, как артистка подала на развод. Пару засняли возле отеля в Беверли-Хиллз. Об этом пишет Daily Mail и публикует кадры со знаменитостями.

Несмотря на бракоразводный процесс, артисты продолжают видеться. Так, накануне Дженнифер Лопес и Бен Аффлек появились вместе около отеля в Беверли-Хиллз, куда приехали, чтобы пообедать. Знаменитости прибыли туда на одной машине: актер сидел за рулем, а певица находилась рядом на пассажирском сиденье.

Дженнифер Лопес предстала в укороченном черном свитере и расклешенных синих джинсах. Певица дополнила образ винтажными солнцезащитными очками и уложила волосы мягкими волнами. Бен Аффлек надел синюю рубашку, светлые голубые джинсы и кроссовки. Вместе с супругами находились их дети: 15-летняя Серафина и 12-летний Сэмюэль от брака актера с Дженнифер Гарнер, а также 16-летние близнецы Эмма и Макс от брака певицы с Марком Энтони.

Однако, вероятно, о примирении речи пока не идет: на некоторых кадрах папарацци видно, что пара эмоционально разговаривала друг с другом. Было заметно, как Бен Аффлек пытался что-то объяснить бывшей, активно жестикулируя, но та не реагировала.

Пользователи Сети стали обсуждать возможное воссоединение знаменитостей.

«Что это только что сейчас было? Они все-таки вместе?», «Такое ощущение, что нас всех развели», «Неужели они опять будут вместе?», «Выясняют отношения — значит, есть надежда на примирение!», «Давайте так, чтобы обойтись без развода», — пишут Интернет-пользователи.

Напомним, 20 августа стало известно, что Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком, указав дату расставания — 26 апреля 2024 года. По данным источников, причиной разрыва супругов стали «непримиримые противоречия».

Ранее сообщалось о том, что, по информации источника, Бен Аффлек не желал спасать брак с Дженнифер Лопес.