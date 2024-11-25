Есть две версии: почему у Кейт Миддлтон не выпали волосы после химиотерапии

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон после объявления о тяжелом заболевании продолжает выходить в свет и удивляет поклонников свежим внешним видом. Женщина проходила курсы химиотерапии, но на людях появляется с пышной прической. Некоторые интересуются, как она умудрилась не лишиться своих прекрасных волос.

Врачи говорят, что после химиотерапии не все пациенты сталкиваются с облысением. Некоторые только частично теряют волосы. Эксперты отмечают, что можно выделить два фактора – либо у жены принца Уильяма был щадящий курс лечения, либо во время официальных выходов она пользуется накладными прядями. Об этом сообщает «Экспресс газета».

Британцы и многочисленные поклонники по всему миру рады за Кейт, которая находит силы, чтобы посещать мероприятия. Но Дворец пока бережет женщину, поэтому в ее списке значатся только самые важные мероприятия. Иногда Миддлтон сама решает, куда именно хочет пойти. Пока нет информации о том, оправилась ли она полностью и когда будет работать в полную силу.

Ранее мы писали о том, что принц Уильям раскрыл интересное увлечение Кейт Миддлтон. Оказалось, что она не только увлекается фотографией, но и занимается садоводством в королевской семье. Многие члены монархии любят ухаживать за растениями.