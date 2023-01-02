Есть две причины: почему Ким Чен Ын много лет скрывал дочь

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын до 9 лет не показывал наследницу Ким Чжу Э, и впервые представил девочку в ноябре 2022-го, после чего стал периодически появляться с ней на публике. Политолог Сергей Марков назвал две причины, по которым северокорейский лидер скрывал наследницу.

Он считает, что, во-первых, Ким Чен Ын скрывал дочь из-за «высокой степени подозрительности по поводу проблем безопасности». Во-вторых, Ким Чжу Э повзрослела и стала самостоятельной, «чтобы разговаривать с людьми» и делать какие-либо заявления.

Также политолог назвал две причины, по которым Ким Чен Ын начал часто выходить в свет с дочерью, хотя ранее не допускал публикаций фото с ней.

По мнению Маркова, глава Северной Кореи рассматривает ее в качестве преемницы, которая в случае чего придет на его место и «жесткой рукой наведет порядок». Еще одна причина – отцовская гордость – руководителю государства «приятно» вывести в свет «умную, смелую, разумную» дочь.

Ранее актриса Елена Захарова отметила день рождения дочери, которую не показывала пять лет. Она тщательно скрывает девочку после того, как первый ребенок умер в семь месяцев.