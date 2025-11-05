«Если это сон, я не хочу просыпаться»: новый возлюбленный Дженнифер Энистон подтвердил роман с актрисой

Новый возлюбленный голливудской актрисы Дженнифер Энистон недавно отметил свое 50-летие. Известный американский лайф-коуч и гипнотерапевт Джим Кертис поделился в своем личном блоге кадрами с празднования дня рождения, на котором присутствовала и звезда сериала «Друзья».

Новые снимки лишь еще раз подтвердили роман пары, о котором публика говорит с лета этого года, когда Энистон и Кертис впервые увидели вместе.

На одном из снимков 56-летняя актриса обнимает избранника сзади. На другом кадре оба выступают перед гостями. Подписчики отмечают, что возлюбленные выглядят счастливыми. В добавок к этому, фолловеры Кертиса сошлись во мнении, что пара выглядит очень органично.

«Если это сон, я не хочу просыпаться», — подписал публикацию сам Джим, добавив к ней эмодзи в виде красного сердечка.

Актриса впервые появилась в компании нового избранника на отдыхе на Майорке. На публике их вместе впервые увидели на премьере третьего сезона «Утреннего шоу», где мужчина сопровождал знаменитость.

Ранее мы писали, что актриса Дженнифер Энистон перестала скрывать отношения с гипнотерапевтом и лайф-коучем Джимом Кертисом.