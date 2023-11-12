«Еще один комочек любви»: скандальный шеф-повар Гордон Рамзи стал отцом в шестой раз

57-летний шеф-повар Гордон Рамзи стал отцом в шестой раз. Его 49-летняя супруга Тана родила сына.

О счастливом событии в семье Гордон рассказал на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). На снимках, сделанных в родильной палате, его супруга держит на руках малыша, а шеф-повар с умилением наблюдает за женой. На новорожденного родители надели милую шапочку.

«Какой замечательный подарок ко дню рождения — поприветствуйте Джесси Джеймс Рамзи. Еще один комочек любви к бригаде Рамзи! Три мальчика, три девочки. Теперь готово!», — написал Рамзи.

Гордон и Тана Рамзи состоят в браке с 1996 года. Их старшей дочери Меган 25 лет, близнецам Джеку и Холли 23, Матильде — 22, а сыну Оскару — четыре.

Ранее у жены шеф-повара был выкидыш, поэтому следующую беременность муж постоянно находился рядом с любимой. Во время рождения сына Оскара пара решилась на партнерские роды, но тогда Рамзи упал в обморок.

Напомним, ранее звезда «Кухни», актриса Ольга Кузьмина родила дочь в Аргентине. Подробностей появления на свет малышки она пока раскрывать не стала. Известно лишь то, что все прошло хорошо, и муж актрисы присутствовал в этот момент в палате.