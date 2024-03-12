«Еще недостаточно здорова»: папарацци поймали Кейт Миддлтон, покидающей дворец после скандала с новым фото

Кейт Миддлтон и принцип Уильяма поймали папарацци во время отъезда из дворца. Это произошло всего через пару часов после того, как принцесса Уэльская оправдалась за отредактированный снимок с семьей. Об этом сообщает Daily Mail.

Находящуюся на больничном после операции на брюшной полости Кейт заметили на выезде из Виндзорского замка. Она уехала вместе с мужем, причем оба выглядели весьма отрешенными. Известно, что супруги направились в этот день в Вестминстерское аббатство на ежегодную службу по случаю Дня Содружества. Однако автомобиль Миддлтон не покинула.

По мнению королевского комментатора Майкла Коула. Принцессу Уэльскую не просто так заставили показаться на публике. Это было необходимо, чтобы опровергнуть слухи о ее состоянии, которые распространились после снимка с семьей. Напомним, что СМИ отозвали портрет Кейт, когда заметили отретушированные фрагменты.

«Это показывает общественности, что она действительно на ногах, но все еще недостаточно здорова, чтобы присутствовать на службе в аббатстве. С момента операции ее фотографировали трижды, но всегда сидящей, поэтому разумно предположить, что она еще не полностью восстановилась», - отметил Коул.

К слову, после развернувшегося скандала Миддлтон решила лично выйти на связь с общественностью и пояснить, почему был опубликован отредактированный кадр.