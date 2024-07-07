Еще не все потеряно: Дженнифер Лопес намекнула на примирение с Беном Аффлеком после слухов о разводе

Певица Дженнифер Лопес намекнула на возможное воссоединение с актером Беном Аффлеком несмотря на то, что уже больше месяца в СМИ обсуждают развод супругов. Артистка появилась на публике с обручальным кольцом на безымянном пальце и с браслетом, на котором заметили инициал ее мужа. Об этом пишет Daily Mail и публикует фото знаменитости.

5 июля Дженнифер Лопес была замечена во время прогулки в Бриджхэмптоне, штат Нью-Йорк. Певица надела белую рубашку и брюки в тон, дополнив образ шляпой солнцезащитными очками, бежевого цвета и шлепанцами в тон, а также маленькой сумкой Dior. В качестве аксессуаров артистка выбрала серьги-кольца и браслет с подвесками, среди которых можно было увидеть букву «Б» (Бен Аффлек).

Тем временем Бен Аффлек появился на публике на прогулке с дочерью Серафиной в Лос-Анджелесе. Актер был одет в голубую рубашку, кремовые брюки и кроссовки. Примечательно, что муж Дженнифер Лопес был в отличном настроении, а на его безымянном пальце снова заметили обручальное кольцо, поэтому пользователи Сети сделали вывод, что в отношениях между артистами еще не все потеряно и есть шанс на примирение.

Напомним, в мае этого года в Сети появилась информация о серьезных проблемах в отношениях между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком. Слухи о разводе супругов возникли после того, как стало известно, что они стали жить раздельно. Сообщалось, что актер переехал из их общего особняка в арендованный дом.

Более того, в начале июня выяснилось, что артисты наняли риелтора, чтобы продать свой особняк, который они приобрели в прошлом году, за 65 млн долларов. Однако, несмотря на слухи о разрыве, знаменитости продолжают время от времени появляться вместе на публике.

Ранее сообщалось о том, что Дженнифер Гарнер отказалась помогать Бену Аффлеку и Дженнифер Лопес сохранять брак.