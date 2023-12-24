Ералаш из «Слова пацана» в лонгсливе Vultures попал в сторис рэпера Канье Уэста

Актер Ярослав Могильников, сыгравший роль Ералаша в нашумевшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова, оказался в сторис у американского рэпера и предпринимателя Канье Уэста.

Бывший муж Ким Кардашьян обратил внимание на российского актера из-за лонгслива Vultures, который разработал дизайнер Гоша Рубчинский в рамках мерча для Уэста. Сначала фото Могильникова появились в аккаунте Рубчинского, потом снимок репостнул Канье Уэст, заметил Telegram-канал Ura.ru.

Ярослав Могильников в сериале «Слово пацана» сыграл роль Миши Ералаша, который погиб во второй серии в результате драки с участниками группировки подростков из другого района.

14 декабря Гоша Рубчинский стал новым дизайнером бренда одежды и обуви Yeezy, созданного Канье Уэстом.

Ранее мы писали, что жена рэпера Бьянка Сенсори не стесняется выходить в свет в откровенных нарядах. В Италии ей пригрозили штрафом в €10 тысяч и даже тюрьмой за появление в общественных местах в слишком вызывающей одежде.