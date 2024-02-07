Генри Кавилл выразил недовольство постельными сценами в кино

Голливудский актер Генри Кавилл заявил, что ему не нравятся постельные сцены в кино. Об этом пишет Variety.

Как считает артист, в настоящий момент многие кинематографисты добавляют в свои работы слишком много постельных сцен. Кавилл подчеркнул, что не понимает такую тенденцию. Актер отметил, что в некоторых картинах сцены секса действительно могут помогать развитию сюжета, однако в большинстве случаев этого не происходит.

«У вас возникает чувство: «Это действительно необходимо? Или это просто люди, на которых меньше одежды?», - поделился Кавилл.

Артист также признался, что во время съемок постельных сцен, как правило, чувствовал себя крайне неуютно.

Напомним, Генри Кавилл известен по своим ролям в таких проектах, как «Война богов: Бессмертные», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Человек из стали», «Лига справедливости» и «Ведьмак».

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