«Дженнифер была счастлива»: Лопес и Аффлек готовятся стать родителями

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек хотят стать родителями с помощью суррогатной матери. Об этом сообщает издание Life & Style со ссылкой на свой источник.

Несмотря на то, что у голливудского актера есть трое детей от предыдущей жены Дженнифер Гарнер, он согласился завести еще одного ребенка от нынешней супруги Дженнифер Лопес. Сначала мужчина не хотел этого делать, но певице удалось его уговорить.

Напомним, что два года назад Лопес и Аффлек воссоединились спустя 17 лет после расставания! Они сыграли свадьбу в Лас-Вегасе, а теперь задумываются о пополнении в семье. При этом у артистки тоже есть дети от предыдущих отношений, но она хочет ребенка именно от Аффлека. Инсайдер рассказал, что женщина снова хочет почувствовать себя матерью.

«Она наседала на него, пока он не согласился. Бен был полностью счастлив с их смешанной семьей, но он любит детей, поэтому и согласился завести еще одного ребенка. В конце концов, он хочет, чтобы Дженнифер была счастлива», — говорится в сообщении.

Источник отмечает, что пара планирует завести ребенка с помощью суррогатной матери. Сами звезды никаких комментариев по поводу данной информации не давали.

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