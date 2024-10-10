«Ему трудно»: что происходит с Джастином Бибером из-за скандала с «белыми» вечеринками P.Diddy

Певец Джастин Бибер столкнулся с психологическими проблемами из-за скандала вокруг вечеринок рэпера P.Diddy. Источники, близкие к его окружению, сообщили Us Weekly, что ему тяжело вновь возвращаться к своему прошлому.

О том, что Джастин замешан в скандале, впервые заговорили в Сети. Поклонники, которые строят теории, предполагают, что он является одной из главных жертв P.Diddy. В подростковом возрасте артист дружил с ним и даже посещал его «белые» тусовки, на которых, возможно, подвергался насилию.

Сам Бибер слухи не комментирует и вообще не высказывается о скандале. Источник СМИ отметил, что так поступать ему советуют близкие.

«Джастин сейчас находится в тяжелом психологическом состоянии. У него длинная история, связанная с Пи Дидди. Обвинения, которые выдвинули против рэпера, ему трудно переварить», - рассказал информатор.

Между тем, другие инсайдеры сообщали, что Джастин все-таки хочет раскрыть правду о своем прошлом. В этом его поддерживает жена Хейли Бибер, которая считает себя его защитницей.

Ранее появилась информация, зачем рэперу P.Diddy было нужно детское масло на «белых» вечеринках.