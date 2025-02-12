«Эмоционально сложно»: члены One Direction приняли решение после смерти Пейна

Бывшие члены музыкальной группы One Direction отклонили предложение воссоединиться на один вечер, чтобы почтить память их погибшего товарища Лиама Пейна. Об этом сообщает The Sun.

По данным издания, с данной идеей к ним обратились крупные музыкальные продюсеры. Предполагалось, что Гарри Стайлз, Луи Томлинсон, Найл Хоран и Зейн Малик могут выступить вместе на церемонии вручения премии BRIT Awards 1 марта. Однако все музыканты выступили против такой инициативы.

«Это очень эмоционально сложный момент для ребят, и было решено, что выступление будет для них чересчур тяжелым», — приводит издание слова источников.

Напомним — Пейн погиб в октябре прошлого года, выпав с балкона в Аргентине. Его смерть стала тяжелым событием для бывших коллег — и только после нее они впервые с 2015 года смогли вновь собраться все вместе и обсудить дальнейшее видение развития и карьеры каждого. Планов воссоединяться, впрочем, у них нет.

«Они горевали в частном порядке и не чувствуют необходимости устраивать большую, показную дань памяти ради этого. Миллионы поклонников будут разочарованы, если они не выйдут снова на сцену вместе, но время еще не подходящее», — резюмируют знакомые с ситуацией люди.

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