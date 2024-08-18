Эмманюэль Макрон назвал актера Алена Делона «французским монументом»

Умерший 18 августа актер Ален Делон был «не просто звездой, а французским монументом». Такое заявление сделал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Макрон написал пост в соцсети X (бывший Twitter) в память о звезде кинематографа. Президент Франции назвал артист меланхоличным, популярным таинственным. Его роли заставляли мир мечтать, считает глава страны.

«Он был больше, чем звездой, он стал французским монументом», — считает Макрон.

Почтила память артиста и министр культуры Франции Рашида Дати. Делон оставил свою Родину осиротевшей без самого прекрасного воплощения страны на экране, говорит она. Дати добавила, что потеряла в лице Делона не только деятеля искусства, но и друга семьи.

Актер умер у себя дома в возрасте 88 лет. За свою карьеру Делон сыграл более 100 ролей в различных картинах. В 2019 году его наградили «Золотой пальмовой ветвью» за вклад в кинематограф.

Ранее телеведущий Владимир Познер, который брал интервью у Алена Делона, назвал сложным характер артиста.