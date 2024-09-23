Джонни Депп начал масштабную работу над улучшением внешности

Голливудский актер Джонни Депп намерен провести ряд процедур, направленных на улучшение внешности. Об этом пишет In Touch Weekly.

Недавно 61-летний артист решился на масштабную перемену во внешности – он вылечил зубы. Как оказалось, что лечение зубов оказалось вынужденной мерой. Уточняется, что «у него не было выбора, зубы были сгнившими до костей, а дыхание воняло, и ему оставались либо виниры, либо серьезные проблемы со здоровьем вроде инфекции и, возможно, даже болезни сердца».

Теперь звезда «Пиратов Карбиского моря» собирается сделать еще несколько процедур, направленных на улучшение внешности. В частности, актер планирует несколько подтяжек лица и тела, работу над кожей и волосами. Вдобавок Депп собирается избавиться от живота, который появился у него во время разгульного образа жизни, и нарастить мышечную массу.

Информатор подчеркнул, что на перемены знаменитость сподвигли годы «отмены» из-за скандальных обвинений бывшей супруги Эмбер Херд.

«Это начало лучших событий. Он стал остро осознавать, как некоторые части его тела разрушаются, теперь он составляет план по улучшению своего здоровья», — добавил инсайдер.

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