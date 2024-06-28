Элтон Джон захотел избавиться от своего личного гардероба на eBay

Британский певец Элтон Джон распродает свой личный гардероб на аукционе eBay. Об этом пишет издание People.

По информации источника, 77-летний исполнитель выставляет на продажу коллекцию любимых предметов гардероба от люксовых марок. Так, у пользователей есть возможность купить сотни предметов одежды, обуви и аксессуаров. В их числе: куртки Gucci, халаты Versace, мокасины Prada, а также архивный концертный мерч.

«Магазин Rocket Man Resale на eBay дает каждому возможность получить доступ к уникальным вещам, которые вызывают вау-эффект, например, к моему любимому халату, созданному моей невероятно талантливой подругой Донателлой Версаче», — поделился музыкант.

Помимо этого, певец выразил надежду на то, что сумеет вдохновить покупателей своими вещами. Он добавил, что вырученные средства пойдут на поддержку работы Фонда Элтона Джона по борьбе со СПИДом.

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